الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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حركة حماس تنعى المجاهد محمود حمدان "أبو يوسف" قائد كتيبة تل السلطان في رفح الذي استشهد رفقة القائد الشهيد يحيى السنوار

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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