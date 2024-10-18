الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: استشهاد السنوار في خط المواجهة أبطل الدعاية الصهيونية الكاذبة باختفائه في أنفاق غزة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :