حركة النجباء العراقية تصدر بيانا باستشهاد الشهيد يحيى السنوار

العالم - العراق

وجاء البيان الذي اصدرته حركة النجباء باستشهاد الشهيد يحيى السنوار وفق ماوصل تسنيم كمايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

صدق الله العلي العظيم

نبارك لإخوة السلاح والجهاد حركة المقاومة الإسلامية حماس ارتقاء رئيس المكتب السياسي المجاهد الشجاع يحيى السنوار الذي استشهد في ساحات الوغى مقبلاً غير مدبر سائراً على خطى الشهداء القادة الذين سبقوه الى جنات الخلد في مقعد صدق عند مليك مقتدر .



إن مسيرة جهاد حافلة تتكلل بالشهادة إنما هي مسيرة مشرفة تجعل من خط الممانعة والمقاومة خطاً مباركاً مضمخاً بالدماء الطاهرة التي تعبد طريق التحرر من نير الاحتلال الغاشم الغادر الذي اتخذ حيلة القتل غيلة لعلمه أنه خسر الميدان وظهر للعالم ضعفه ووهنه وكان مصداقاً لقول سيد المقاومة الشهيد القائد حسن نصر الله الذي وصف الكيان اللقيط بأنه أوهن من بيت العنكبوت.



نجدد للإخوة في حركة حماس وقوفنا الدائم معهم قولاً وفعلاً وسنستمر حتى تحرير الأقصى من براثن الصهاينة الأنجاس.



رحم الله الشهيد السنوار وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المقاومة الاسلامية - حركة النجباء