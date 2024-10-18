قاليباف: بسالة السنوار ستنشئ آلاف السنوار حول العالم

العالم - إيران

ونشر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، رسالة حول استشهاد يحيى السنوار وكتب: لقد اوفى الشهيد السنوار عهده مع الله بدمه الطاهر، وصور بسالته وكفاحه حتى الرمق الاخير ستدرّب آلاف السنوار ونصرالله، وهذه المرة في جميع أنحاء العالم.

واضاف: عندما استشهد عزالدين القسام لم يكن قد ولد السنوار ربما يقتلون أهل المقاومة، لكن فكرة المقاومة حية.

هذا وقالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: "إن المشاهد الجميلة والخالدة التي نشرت للشهيد السنوار في اللحظات الأخيرة من حياته أظهرت أن تيار المقاومة والدعم لشعب فلسطين وغزة المظلوم لن يتوقف".

وقدمت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني، بينما أدانت السلوك الإجرامي للنظام الصهيوني، تعازيها لاستشهاد القاىد الشجاع يحيى السنوار.

وأضافت: "المشاهد الجميلة والخالدة التي نشرت للشهيد السنوار في اللحظات الأخيرة من حياته أظهرت أن تيار المقاومة والدعم لشعب فلسطين وغزة المظلوم لن يتوقف".