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الدفاع المدني في غزة: انتشال 3 شهداء ومصابين وإخماد حريق في منزل قصفه الاحتلال الإسرائيلي في جباليا

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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