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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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