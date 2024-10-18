الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: 6 شهداء و69 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :