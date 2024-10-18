الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :