الخارجية الإيرانية تندد بالهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن

العالم - اليمن

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي، إن الهجمات الأمريكية والبريطانية على مناطق صنعاء وصعدة في اليمن، انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي

واعتبر استمرار الهجوم الجوي الأميركي والبريطاني على اليمن وتدمير البنية التحتية الحيوية للبلاد، إلى جانب استمرار دعم هاتين الدولتين المسلح والسياسي للكيان الإسرائيلي في جرائم الإبادة الجماعية وقتل الشعبين الفلسطيني واللبناني، دليلاً واضحاً على مشاركتهما في المجازر الصهيونية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن هذه التصرفات العدوانية والمتهورة التي تقوم بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد الشعب اليمني المظلوم والشجاع، تمثل مشاركة خطيرة لهذين البلدين في تصاعد حالة انعدام الأمن والتوتر في منطقة غرب أسيا.