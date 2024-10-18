وزير الدفاع الايراني: الشهادة البطولية للسنوار دليل على استمرار مسير الجهاد

العالم - ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمير ناصر زاده، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، كتب رسالة بمناسبة استشهاد يحيى السنوار.

وجاء فيها ان نبأ استشهاد القائد المجاهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار (أبو إبراهيم) آلم قلوب كل أحرار العالم وجرح ضمائر الناس المستيقظة في جميع أنحاء العالم. إلا أن هذه الشهادة البطولية دليل على استمرار الجهاد في سبيل الله ويشير إلى استمرار مسير المقاومة ومواصلة طريق النضال.

هذا وقال الرئيس الإيراني في بيان له، إن نبأ اغتيال واستشهاد المناضل الصامد، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السيد يحيى السنوار، رغم أنه كان مؤلمًا ومحزنًا لجميع أحرار العالم، وخاصة للشعب الفلسطيني البطل، إلا أنه يمثل دليلًا واضحًا على استمرارية جرائم الكيان الصهيوني المحتل والقاتل للأطفال دون توقف.



كما تقدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بالتعازي إلى قائد الثورة والأمة الإسلامية، وخاصة إلى شعب فلسطين الشريف والمقاوم ومناضلي الجبهة الكبرى للمقاومة الإسلامية، باستشهاد المجاهد العظيم والمناضل الذي لا يعرف التعب يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقدم القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في بيان له، التعازي للشعب الفلسطيني البطل، وخاصة مقاتلي حماس وجبهة المقاومة، باستشهاد المجاهد ونخبة المقاومة الإسلامية الفلسطينية يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأسطورة النضال ضد الكيان الصهيوني المجرم.