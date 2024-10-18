الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: لن نتخلى أبدا عن نصرة الشعب الفلسطيني ونقول لإخوتنا في فلسطين لستم وحدكم ونحن معكم حتى النصر

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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