لبنان.. ما بين الأوراق الأميركية والعدوان الإسرائيلي

العالم - بانوراما

من جهته قال هوكشتاين إن لقاءه مع بري كان بناء للغاية، وإنه أجرى مباحثات مفصلة معه.وأضاف في مؤتمر صحافي أن واشنطن، التي تفاوض بموازاة العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان ملتزمة بالعثور على حل على أساس القرار الف وسبعمئة وواحد.

ولفت الى أن هذا القرار نجح في إنهاء الحرب في الفين وستة لكنه لم يطبق جيدا ما تسبب في تأجيج النزاع، على حد تعبيره.



وقال إن واشنطن تعمل مع الحكومتين اللبنانية والاسرائيلية لوضع الآليات الممكنة لوقف الحرب وعدم استئنافها مرة أخرى.

من جهته اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي زار بيروت، على ضرورة وقف إطلاق النار وانسحاب الكيان الاسرائيلي من أي أرض لبنانية وتنفيذ القرار 1701.

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