تفاصيل مقتل قائد اللواء401 الإسرائيلي بمعارك شمالي قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

حيث غعترف جيش الإحتلال، بأن العقيد إحسان دقسة قتل خلال تفجير مدرعة النمر مع فريقه الذي جاء لتلقي معلومات استخباراتية في الميدان في جباليا مشيرا إلى أن دقسة كان مسؤولا عن العمليات في جباليا.





في هذه الأثناء واصلت كتائب القسام استهدافها لآليات الاحتلال في غزة .. فتحت شعار "بضاعتكم ردت إليكم"، نشرت الكتائب مشاهد من تدمير دبابة 'ميركفاه' إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وحسب مشاهد القسام فإن عملية الاستهداف حدثت يوم الجمعة الماضية وتضمنت المشاهد عددا من مقاتلي القسام يعدون العبوة قبل أن يقوم أحدهم بزرعها في إحدى المناطق وتفجيرها بالدبابة.

وفي جباليا أيضا بثت القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، وتضمنت استهداف قوة خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة 'تي بي جي' وإصابة المنزل إصابة مباشرة، وكذلك استهداف ناقلة الجند التي أقلت تلك القوة الخاصة.

المشاهد أظهرت أيضا استهداف دبابتين من قوة النجدة، كل على حدة، وأظهرت إصابتهما بشكل مباشر واشتعال النيران فيهما، وكذلك أظهرت إطلاق مقاتلي القسام النيران بكثافة تجاه جنود الاحتلال الذين حاولوا إجلاء القتلى والجرحى من القوة الخاصة.

وفي حي 'القصاصيب' وسط جباليا نشرت كتائب القسام مشاهد من الكمين المركب الذي نفذه مقاتلوها في قوة اسرائيلية وأوقعوها بين قتيل وجريح كما أعلنت الكتائب عن قنص جنديين من جيش الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جباليا وإصابتهما إصابة مباشرة.

في الأثناء تحدثت مصادر عبرية عن وقوع معارك ضارية في شمال قطاع غزة، وقد وثقت مشاهد نقل الاحتلال جنودا مصابين إلى المستشفيات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...