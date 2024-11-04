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حالة إرتباك يعيشها جيش الإحتلال.. لهذا السبب!  

الإثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في مدينة صور بالجنوب اللبناني، أنه في الوقت الذي تستمر فيه المقاومة بمهاجمة الأهداف والمستوطنات والقواعد التابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي لا زال جيش الاحتلال يعيش حالة إرباك نتيجة عدم تمكن دفاعاته الجوية من إعتراض الصواريخ وخاصة المسيّرات التي تهاجم العديد من الأهداف في الداخل الفلسطيني، ما يدفع بمئات الآلاف إلى النزول الى الملاجئ.

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ولفت مراسلنا إلى أن ذلك يؤرق الجبهة الداخلية الإسرائيلية ويزيد من حجم الضغط على هذه الجبهة، منوها إلى إصدار المقاومة بيانها الـ 14 حتى هذه اللحظة، تحدثت فيه عن إستهداف مستوطنة "ايفن مناحم" الإسرائيلية بمسيّرة إنقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

كما أشار مراسلنا إلى أن مسيّرة أخرى لحزب الله، كانت قد استهدفت مستوطنه زرعيت بالاضافة الى مسيرة استهدفت مستوطنة انطوعا في الداخل الفلسطيني المحتل، وايضا سرب من المسيّرات اصاب مستوطنة يسود حمعالا، بالاضافة الى صلية صاروخية كانت تصيب هذه المنطقة التي تتواجد في العمق الفلسطيني.

وكانت المقاومة الإسلامية قد قالت في بيان لها:"قصف مجاهدونا عند الساعة الـ11:00 من صباح اليوم مستوطنة "يسود هامعلاه" بصلية ‏صاروخية، وذلك في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعددٍ من مستوطنات الشمال".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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