آخر المستجدات.. حزب الله يطلق 120صاروخ باتجاه الإحتلال اليوم

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن تلك الصواريخ التي يطلقها حزب الله مختلفة الأعيرة الثقيلة وغير الثقيلة، ربما يكون هناك نصر واحد من خلاله إلا أن بعض الصواريخ تطلق افراديا ونسمع صوت قوي جدا جدا عند إطلاقه، ثم يكون هنالك أهدافا داخل حيفا.

ولفت مراسلنا إلى أنه قبل قليل عندما أطلقت إحدى الصواريخ الثقيلة تحدّث جيش الإحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الصلية بأن اهدافا وأصواتا كبيرة داخل مدينة حيفا المحتلة سمع دويها، هذا بالإضافة الى إطلاق المسيّرات التي لم تتوقف في حديث لجيش الإحتلال الإسرائيلي أيضا قبل قليل تحدثت وسائله عن أن طائرة مسيّرة حلّقت في سماء حيفا المحتلة وعندما تم التقاط الهدف انقضت عليه، وهذا يرتبط بالجهوزية وبالإمكانيات التي تمتلكها المقاومة بالتدرج من خلال ما تقوم به المقاومة من خلال المرونة العسكرية التي تبديها.

وأشار مراسلنا إلى أنه على صعيد الإشتباكات لا زالت تدور اشتباكات عنيفة في أكثر من محور وخاصة على مثلث القوزح وراميا وعيتا الشعب الذي لم يتمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من خلال محاولته لإحكام الطوق على هذه البلدة ومحاصرتها بشكل كامل للجهتين الغربية والشمالية إلا أنه لا زال يتمركز في الاطراف الجنوبية الغربية لناحيه خلة وردة، وبالتالي لا يمكنه التقدم بعدما قامت المقاومة بقصف تجمعاته في اكثر من نقطة في هذا المكان.

وفي وقت سابق كان حزب الله قد استهدف قيساريا وقاعدة غليلوت، التي تحوي مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) والوحدة 8200 المهمة في جهاز المخابرات الإسرائيلي، حيث دوت صفارات الإنذار هناك و استهدف منذ أيام قاعدة بنيامينا للواء غولاني جنوبي حيفا.

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