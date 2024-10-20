توعّد يمني بمواصلة المسار التصعيدي العسكري ضد الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

التوعد جاء على لسان قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي، الذي أكد على مواصلة المسار التصعيدي في العمليات البحرية أو بقصف عمق الكيان بالصواريخ والمسيرات، وتلت ذلك تأكيدات على ذات الموقف من قيادات البلد العسكرية والسياسية.

وقال اللواء جلال الرويشان نائب رئيس الحكومة اليمنية لشؤون الدفاع والأمن:"إن صنعاء تؤكد على أن موقفها ثابت ومستمر ومتصاعد وبالتالي الموقف اليمني منذ إنطلاق عملية طوفان الاقصى ولاكثر من عام وهو مستمر في عملياتها العسكرية هذه العمليات العسكرية مسنودة بقرار للسيد عبد الملك الحوثي مسنودة بجماهير الشعب اليمني التي تخرج اسبوعيا الى الساحات لتؤكد على ان الموقف اليمني هذا متكامل وموحد.

وتترجم التصريحات الرسمية إلى واقع وفعل مع استمرارية عمليات جبهة الإسناد اليمنية، حيث أعلن الجيش اليمني مؤخرا عن استهداف سفن جديدة، لتصل حصيلة السفن المستهدفة خلال معركة طوفان الأقصى إلى 167 سفينة، مع التأكيد على الاستمرار في فرض الحصار البحري على الكيان، ومواصلة استهدافه في العمق..

وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله :" المساندة اليمنية هي مستمرة ما دام العدوان الاسرائيلي والحصار الاسرائيلي مستمر على غزة وكذلك على لبنان. اليوم في المرحلة الخامسة، وهذه المراحل ستتوسع أكثر وأكثر ما دام هذا العدوان مستمر، وعلى الصهيوني والأمريكي والبريطاني تحمّل مسؤولية توسيع الصراع.

وتؤكد الأوساط اليمنية الرسمية والشعبية على الاستمرار في جبهة إسناد فلسطين ولبنان، في وقت تتواصل العمليات العسكرية البحرية والبرية للجيش اليمني ضد الكيان الإسرائيلي.

وامتدادا للموقف الرسمي اليمني يستمر الحراك الشعبي المساند لفلسطين ولبنان من خلال الفعاليات التضامنية والتظاهرات الاحتجاجية التي يجدد فيها اليمنيون الدعم لعمليات محور المقاومة، ويؤكدون على ضرورة الانتصار لدماء الشهداء، مهما كان حجم التهديدات، في ظل توالي الهجمات العدائية على المدن اليمنية.

ويرى اليمنيون أن نصرة غزة ولبنان يتطلب موقفا موحدا من البلدان العربية والإسلامية، من خلال التضامن الشعبي، وكذا توفير الدعم العسكري والمادي للمقاومة الفلسطينية بما يوازي الدعم الأمريكي والغربي لجيش الاحتلال.

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