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حزب الله يعلن استهداف دبابة ميركافاه إسرائيلية في محيط موقع العباد بصاروخ موجه

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

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