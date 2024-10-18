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فعالية للصحفيين التونسيين ضد قتل الاحتلال لنظرائهم في غزة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

تحت عنوان "من تونس إلى فلسطين صحفيون متضامنون"، نظمت نقابة الصحفيين التونسيين ندوة صحفية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل تأكيد دعم الصحفيين الفلسطينيين وهم يؤدون رسالتهم رغم ما يتعرضون له من قتل وانتهاكات.

العالم - خاص بالعالم

فرغم المطالبات الدولية المتكررة بضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في غزة، مازالت آلة القتل الإسرائيلية تستهدف حياتهم وعائلاتهم وأماكن عملهم.

يوم للتضامن مع الصحفيين في غزة نفذته نقابة الصحفيين التونسيين بالشراكة مع الإتحاد الدولي للصحفيين من أجل تفعيل الضغط على الكيان لوقف قتل الصحفيين الفلسطينيين.

وفيما تقول عمادة المحامين التونسيين انها ستستمر في العمل من أجل مقاضاة قادة الكيان الإسرائيلي، شهدت الندوة احتجاج إحدى الصحفيات اللبنانيات ازاء ما اعتبرته تعاملا مهادنا مع صورة الكيان المحتل.

لم يخف صحفيون تونسيون انتقادهم لما اعتبروه عدم انخراط الإعلام التونسي بشكل كامل ومدروس في المعركة ضد العدوان الإسرائيلي، وأكدوا ان هذا الإعلام لم يكن في مستوى لحظة طوفان الأقصى لمواجهة زيف الرواية الإسرائيلية والغربية.

التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين يتطلب خطوات أكثر فاعلية.

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