الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمني: تم استهدف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :