الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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القوات المسلحة اليمني: نؤكد استمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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