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القوات المسلحة اليمنية: العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

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