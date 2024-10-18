الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء في قصف الاحتلال عددا من المنازل في تل الزعتر شمال قطاع غزة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :