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30 شهيدا و70 إصابة جراء قصف الاحتلال عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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