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مكتب الاعلام الحكومي بغزة: 33 شهيدا بينهم 21 امرأة في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مخيم جباليا

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

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