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5 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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