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4 شهداء وأكثر من 15جريحا بقصف الاحتلال منزلا في منطقة التوبة بمخيم جباليا

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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