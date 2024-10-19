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القوات اليمنية تستهدف سفينة ميغالوبوليس في البحر العربي

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت سفينة الشحن "ميغالوبوليس" في البحر العربي، بعدد من الطائرات المسيرة.

العالم - الیمن

وذكر متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز، أن استهداف السفينة جاء رداً على انتهاك الشركة المالكة للسفينة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وشدد البيان على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه، واستمرار استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات.

وولفت إلى أن استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصراراً على مواصلة طريق التحرير والانتصار.

وأكد أن القوات المسلحة لن توقف عملياتها العسكرية إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

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