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اندلاع حرائق شمال "تل ابيب"جراء هجوم بالطائرات المسيرة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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