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صفارات الانذار تدوي في "نهاريا" شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل مسيرة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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