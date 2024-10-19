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رسالة قائد الثورة الاسلامية الى الشعوب الاسلامية وشباب المنطقة الغيارى: جبهة المقاومة لم تتوقف عن تقدمها باستشهاد ابرز أعلامها كما في السابق

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

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