جيش الاحتلال يعترف بإصابة 5 جنود في لبنان وغزة

العالم - الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال في بيان رسمي بإصابة ثلاثة جنود وضابط بجراح خطيرة خلال معارك مع المقاومة في جنوب لبنان.

واشار الى أن الجنود الـ3 الذين أصيبوا في جنوب لبنان هم من وحدة “ماجلان”، بينما الضابط المصاب من لواء جولاني.

كما واعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي أخر خلال معارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وافادت معطيات إسرائيلية بإصابة 53 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووصل عدد الجنود المصابين منذ بداية الحرب إلى 4 آلاف و948 ارتفاعا من 4 آلاف و895 يوم أمس، كما وقتل 745 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.