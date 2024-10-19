شاهد/السنوار .. هذه أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي!

العالم- فلسطين

وفي رد على سؤال الصحفي بشأن تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في ذلك الوقت، قال السنوار: "أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هي أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا".

وأضاف السنوار: "عمري 59 سنة وأفضل أن استشهد بـF16 وبالصواريخ، على أن أموت بسبب كورونا أو جلطة أو حادث طريق، أفضل أن أقتل شهيدا".

الاقتباس من الإمام علي عليه السلام

وقال السنوار في مقطع آخر متداول: "الموت في سبيل الله أسمى أمانينا"، واستشهد بقول للإمام علي بن أبي طالب، عليه السلام.

وأوضح السنوار أن فلسفته في الحياة والموت هي فلسفلة الإمام علي (ع) الذي قال: "إذا دهم الأمر، وتوقد الجمر، واشتد من الحرب الحر، أي يومي من الموت أفر؟ يوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يوم لم يقدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر".

والفكرة الأساسية في مقولة الإمام علي عليه السلام عنه هي أن القدر لا مفر منه، وأن الحذر والاحتياط لا يمكن أن يمنعاه.

وفي تحد واضح للتهديدات الإسرائيلية، أكد السنوار: "إذا مكتوبة [الشهادة] لو في بطن الأرض ألف ميل، ولو كان في بروج مشيدة. أنا أعلم أن الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تهديداتهم (قوات الاحتلال) وإرادتهم وطياراتهم لن تقصر من عمري يوما".