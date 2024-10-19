السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يعترف بانفجار مسيرة فشلت الدفاعات الجوية في التصدي لها

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :