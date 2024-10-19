قناة العالم
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
مصادر فلسطينية: دبابات الاحتلال تطلق قذائف دخانية كثيفة في منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال غرب مدينة غزة
عاجل
استمرار اعتداءات الاحتلال على قرى في صور وبنت جبيل
عاجل
مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الاسرائيلي على منزل في مخيم المغازي الى 8
عاجل
جيش الاحتلال يعترف بانفجار مسيرة فشلت الدفاعات الجوية في التصدي لها
عاجل
استنفار امني كبير بعد انفجار طائرة مسيرة لحزب الله في مبنى بمدينة قيسارية جنوب حيفا
عاجل
اعلام الاحتلال: انباء عن سقوط مباشر في منطقة حيفا
عاجل
اعلام الاحتلال:اكثر من مليون شخص دخلوا خلال الساعة الاخيرة الى الملاجئ وصفارات انذار كثيرة تدوي في مستوطنات الشمال الى "هشارون"
عاجل
اعلام الاحتلال:دوي صفارات الانذار بجنوب حيفا وادي عارة ويوكنعام والكرمل
عاجل
اعلام الاحتلال: سقوط 4 قذائف صاروخية في طبريا
عاجل
قوات الاحتلال تحاصر 4 مراكز تؤوي الاف النازحين في محيط مستشفى الاندونيسي شمالي قطاع غزة
مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء الاعتداء الاسرائيلي على منزل في مخيم المغازي الى 8
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
الأکثر مشاهدة
اخترنا لکم
خاص بقناة العالم..
كيف صمد القطاع الصحي خلال عام من حرب الإبادة علی غزة؟
رغم قصف الاحتلال لمبنى مكتب العالم..
شاهد.. قناة العالم تغطي عاما كاملا من الابادة والتطهير العرقي في فلسطين
عام علی العدوان الاسرائيلي..
'اسرائيل' تستخدم المنهج الداعشي في حرب التوحش علی المنطقة
خاص بقناة العالم..
خبير عسكري يکشف عن سرّ مقتل نقيب اسرائيلي في العديسة
فيديوغرافيك..
في 10 دقائق.. صواريخ ايرانية تعبر فوق البوارج الامريكية
فيديو خاص..
سكان غزة يدفنون أبناءهم في الشوارع والسبب..
صواريخ حزب الله تشل 'اسرائيل' وتغلق الشواطئ والمدارس
الرئيس الفنزويلي يوجه نداء عاجلا لشعبه بعد تفجيرات البيجر
مقالات و تحليلات
السنوار.. الرجل الذي طارد الردى
مُسيّرات حزب الله تنقضّ على "غولاني".. مازال نصرالله سيد الميدان!
تصريحات سيموتريتش عن "إسرائيل الكبرى"ً.. نسخة منه الى عرب التطبيع
مسرحية زرع العلم في مارون الراس .. الجيش الأضحوكة
ماذا بعد كلمة الشيخ نعيم قاسم وغرفة عمليات المقاومة؟
روابط
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.