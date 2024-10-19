شاهد/محاولة اغتيال نتنياهو عبر استهداف منزله الشخصي بمسيرة

العالم- فلسطين المحتلة

واقر مكتب نتنياهو ان طائرة بدون طيار ضربت المبنى الذي يقيم فيه نتنياهو في قيساريا لكنه لم يكن متواجداً هناك.

وذكرت وسائل إعلام الإحتلال أن مسيرة انفجرت في مبنى قرب منزل نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا.

وقالت إن الطائرة المسيرة حققت إصابة مباشرة وتسبب انفجارها في سقوط مصابين.

كما اعترف "جيش" الاحتلال بأن الدفاعات الجوية فشلت في التصدي للمسيرة.

وقال إن " 3 مسيرات عبرت من لبنان إلى أجواء إسرائيل تم اعتراض 2 والثالثة أصابت مبنى في قيسارية".

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في "غليلوت" شمال "تل أبيب" بعد تسلل المسيرة من لبنان، لافتاً أنه للمرة الأولى يتم تفعيل صفارات الإنذار في "تل أبيب" دون تفعيلها على تطبيق الجبهة الداخلية على الهواتف.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن إطلاق 6 طائرات مسيرة من لبنان وجيش الاحتلال اعترض بعضها.

هذا وانتشرت مشاهد لطائرة من دون طيار كانت تحلق بجانب مروحية إسرائيلية بينما كانت الأخيرة تبحث عنها في ضواحي حيفا.

سيارات إسعاف وانتشار مكثف لشرطة الاحتلال الاسرائيلي في محيط المبنى الذي استهدفته طائرة مسيرة من #لبنان في قيسارية سيارات إسعاف وانتشار مكثف لشرطة الاحتلال الاسرائيلي في محيط المبنى الذي استهدفته طائرة مسيرة من لبنان في قيسارية

وقالت مصادر للتلفزيون العربي: ان المبنى المستهدف في قيسارية هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت: مكتب نتنياهو رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة في قيساريا.

وقال مستوطن في قيسارية لصحيفة يديعوت أحرنوت:" كان الوقت مبكرًا في الصباح، ولم يكن هناك إنذار وسمع انفجار مدوٍ للغاية، كان غريبًا للغاية، ثم سمعنا صوت مروحيات والعديد من قوات الإنقاذ".

واوضح موقع واللا الاسرائيلي ان قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا، وهناك استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب.

وبحسب صحيفة معاريف: للمرة الثالثة خلال نحو أسبوع تنجح طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في الوصول إلى عمق"إسرائيل".

وبعد ضربة قيسارية نشرت منصة للمستوطنين قائلة: يقولون إن منزل نتنياهو قد ذهب، هل سيقوم بترميمه من الضرائب أم على حساب وزارة الحرب؟

واعترف الاحتلال ان طائرات أباتشي حاولت إسقاط طائرة مسيرة في سماء عكا ولكنها فلشت وواصلت المسيرة اختراقها الجوي إلى إلى أن انفجرت في مبنى بقيسارية.

طائرات أباتشي حاولت إسقاط طائرة مسيرة في سماء عكا ولكنها فلشت