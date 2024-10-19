السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تجدد قصفها على غرب النصيرات بالقطاع

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :