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صحيفة معاريف العبرية:هذا هو الحادث الثالث خلال اسبوع الذي تتمكن فيه طائرة مسيرة عبرت من لبنان من الوصول الى عمق "اسرائيل"

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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