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مصادر فلسطينية:طائرات الاحتلال تشن غارات على محيط ابراج الكرامة غرب غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

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