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مصادر لبنانية:شهيد وجريحين بقصف من طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ مبنى قطايا في شتورا بالبقاع اللبناني

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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