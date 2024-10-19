السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الاحتلال يفتح تحقيقا في فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الطائرة المسيرة التي استهدفت مقر اقامة نتنياهو وعدم تفعيل صافرات الانذار

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :