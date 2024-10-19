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القناة 12 العبرية: الطائرة المسيرة نجحت في الوصول الى هدفها والذي كان منزل نتنياهو

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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