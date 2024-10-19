السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: الجميع يعلم بان مسيرة المقاومة اللبنانية وصلت الى مكان اقامة نتنياهو ولكن الرقابة العسكرية تمنع نشر معلومات بشان ذلك

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :