السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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مكتب نتنياهو: تعرض منزل نتنياهو لاستهداف بطائرة مسيرة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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