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مصادر الاحتلال: المسيرة التي اصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية لها طيلة الوقت

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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