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ديوان حكومة الاحتلال: المسيرة اصابت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيساريا

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

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