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الصحة اللبنانية:3 شهداء اثر غارة للعدو الاسرائيلي على زفتا في جنوب لبنان

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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