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يديعوت احرونوت: رفع حالة التأهب حول رموز السلطة في "اسرائيل" عقب استهداف منزل نتنياهو بمسيرة من لبنان

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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