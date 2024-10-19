'إسرائيل' في حالة ذهول: كيف وصلت مسيرة حزب الله لمنزل نتنياهو؟

العالم _ مراسلون



وقال مراسل قناة العالم في رام الله إن: "هذه العملية فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات، أبرزها: هل بدأت المقاومة بالفعل المرحلة الجديدة التي تحدث عنها نائب الأمين العام لحزب الله، وهي مرحلة أكثر إيلاماً في سياق الحرب الجارية؟"



وأوضح أن "جيش الاحتلال اتخذ إجراءات أمنية مشددة حول منزل نتنياهو، وبدأ بتحقيق شامل لكشف كيفية اختراق الطائرة المسيّرة كافة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، دون أن تُطلق صافرات الإنذار أو يُعترض مسارها. ويُجري الجيش حالياً فحصاً دقيقاً لمعرفة كيفية وصول الطائرة إلى هذا الموقع الحساس."



وأكد مراسل قناة العالم أن هناك تكتمًا غير عادي من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي حول هذه العملية، حيث يسعى إلى إخفاء الكثير من المعلومات حول اختراق الطائرة المسيرة للمجال الجوي ووصولها إلى هذه المنطقة الحساسة.



وتابع : "بحسب الإعلام العبري، فقد قطعت الطائرة المسيّرة مسافة تُقدّر بعشرات الكيلومترات، حيث انطلقت من جنوب لبنان وتمكنت من الوصول إلى قيسارية، التي تُعد واحدة من أكثر المناطق حيوية وأمناً داخل الكيان، إذ تضم منازل كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى بالإضافة إلى قيادات عسكرية بارزة."