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اعلام الاحتلال:ارتفاع الاصابات جراء سقوط صاروخ بعكا الى 4 حالة احدهم حرجة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

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