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حزب الله يستهدف بالصواريخ العدو الاسرائيلي في "كريات شمونة" وتجمعا لجنوده في موقع المرج وتجمعا آخر في مستوطنة "زرعيت"

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

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